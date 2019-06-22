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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aranan yüzbaşının cenazesi kazan dairesinde bulundu

Aranan yüzbaşının cenazesi kazan dairesinde bulundu

- Erzincan ' da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşı rütbesindeki askerin cenazesi gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu. Hemen yanı başlarında yaşanan ölüm hadisesine aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise halı sahada futbol oynamaya devam etti. Olay bugün gece saatlerinde Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından drone destekli olarak da aranan Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş ' ın cesedi bir apartmana ait kazan dairesinde bulundu. Apartman görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri ve savcının yaptığı ön incelemede Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş ' ın beylik tabancasıyla kendi hayatına son verdiği kanısına varıldı. Ceset otopsi için ambulansla hastane morguna kaldırılarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Cesedi bulunan evli Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş ' ın bir süre önce geçici görevle Amerika Birleşik Devletlerine görevlendirildiği ve psikolojik sorunlar yaşaması nedeniyle anti depresyon ilaçları kullandığı belirtildi. “Yanı başlarındaki ölüm hadisesine aldırış etmeden halı sahada futbol oynamaya devam ettiler” Öte yandan ölüm hadisesinin yaşandığı, polislerin inceleme yaptıkları sırada halı sahada futbol oynayan vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Hemen yanı başlarında meydana gelen olaya aldırış etmeyerek halı sahada futbol oynayanlar kaleye kim geçecek, ne kadar süreyle kalede duracak polemiği yaşadı. (AA-AA)

Hastane Psikoloji Güvenlik Güçleri Kazan Dairesi Polis Ekipleri 

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