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23 Haziran 2017 Cuma günü yayınlandı
Aranan PKK'lı böyle yakalandı

Aranan PKK'lı böyle yakalandı

Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de yakalandı.

Terörle Mücadele Pkk Terör Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Edirne 


Alınan bilgiye göre, Abdülrahim D. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Yapılan araştırma sonucu, terör örgütü üyesi Abdülrahim D'nin 2013 yılında ''Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Abdülrahim D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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