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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Aralarında Adem Huduti'nin de bulunduğu FETÖ/PYD ana davası devam ediyor İzle

Aralarında Adem Huduti'nin de bulunduğu FETÖ/PYD ana davası devam ediyor İzle

Sanıkların getirilişleri

General Jandarma Darbe Girişimi Terör Örgütü 

-Detaylar

( MALATYA )-2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı tutuklu diğer sanıkların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılıyor MALATYA

- Malatya’da 15 Temmuzda darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugünde devam ediliyor. FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuzda gerçekleştirdiği darbe girişimine ilişkin Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşanan kalkışmaya ilişkin Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün de sanıkların esas hakkındaki savunmaları devam edecek. Yakınca spor salonunda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 7 sanık, jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.
Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı tutuklu diğer sanıkların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılıyor.
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