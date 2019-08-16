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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada

Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada

Sivas ' ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinden yara almadan çıktı.

Trafik Kazası Bild Kamera Emniyet Kemeri 


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas ' ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
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