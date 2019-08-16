Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı... O anlar kamerada



Edinilen bilgiye göre kaza Sivas ' ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

