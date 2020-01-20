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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Araba çarptı, paralar havada böyle uçuştu

Araba çarptı, paralar havada böyle uçuştu

Ankara ' da kuyumcudan döviz aldıktan sonra aracına trafik cezası yazıldığını gören kişi, koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Koşarken otomobilin çarptığı yaya yol ortasına savrulurken, elindeki paralar ise yola saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İlk Müdahale Polis Kamera Güvenlik Kamerası Trafik Cezası 


Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Ankara ' nın Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilini park ederek Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya girdi. Kuyumcudan yüklü miktarda döviz satın alan şahıs, kuyumcudan çıktıktan sonra trafik polislerinin, yolun karşısında park halinde bulunan aracına trafik cezası yazdığını fark etti. Otomobiline yönelen ve koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye, sol tarafından gelen bir otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasında Çarpmanın şiddetiyle yaya yol ortasına savrulurken, elinde bulunan paralar da yola saçıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan, olaya ilk müdahale edenler ise olay yerine birkaç metre uzaklıkta bulunan trafik polisleri ve vatandaşlar oldu. (FRT-
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