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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama Haberi

Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama Haberi

-ARŞİV-

Adli Kontrol Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Kamu Görevlileri Trol 

-Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) detay
-Şüphelilerin çıkartılışı
-Şüphelilerin araçlara bindirilişi
-Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ve işlenen suçlara iştirak ettiği değerlendirilen toplam 45 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 25 şüpheli 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'var olan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma' iddiasıyla gözaltına alındı. 25 şüpheliden T.E, İ.Ç, F.S, İ.T. ve S.B. hakkında, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol kararı verildi.
Şüpheli 20 kişiden E.K., A.Ç. 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', M.S.İ, E.Ö, H.K.Y, M.S, Ö.Ç, D.A, T.T, M.G, E.A, S.E, T.A, E.B. ve T.A.A. 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', S.B, E.Y, M.Ş. ve E.Y. 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'var olan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma (Teşebbüs)' , A.D. 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'var olan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma (Teşebbüs)' maddeleri kapsamındaki eylemleri iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince bugün tamamlanan sorgularının ardından şüpheli E.Ö, H.K.Y, M.S, Ö.Ç, M.G, E.A, S.E, T.A, E.B, M.Ş, E.Y, S.B, A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler T.A.A, T.T, D.A, M.S.İ, E.Y, E.K, A.Ç, T.E, İ.Ç, F.S, İ.T, S.B. hakkında ise Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı verildi.

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