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19 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da tüyler ürperten kadın cinayeti! İzle

Antalya'da tüyler ürperten kadın cinayeti! İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Polis vatandaşların ihbarı üzerin olayın şüphelisi olduğu iddia edilen kişinin cinayet mahalline 100 metre mesafede bulunan evine baskın yaptı.

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Kapıyı kıran polis evde şüpheliyi bulamayınca çevrede araştırma başlattı. Katil zanlısı eve 200 metre mesafede bir ağacın altında kanlar içinde buldu. Katil zanlısının cinayetin ardından yine aynı bıçakla boğazını keserek intihar etmeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın ardından eve gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay bugün akşam saatlerinde Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ve kocasıyla boşanma davası devam eden 2 çocuk annesi Nuran Soydinç, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Nuran Soydinç ' in feryatlarını duyarak polisi arayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri ve 112 acil sağlık ekipleri evde Soydinç ' in cansız bedeniyle karşılaştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olayı gerçekleştiren kişinin Nuran Soydinç ' in evine 100 metre mesafede oturan ve bir otelde şef olarak çalışan komşusu Hidayet Ö. olduğunu belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri önce Hidayet Ö'nün yaşadığı eve baskın yaptı.

Kapının açılması çağrısına cevap alamayan polis, kapıyı kırarak içeri girdi ancak Hidayet Ö'yü evde bulamadı. Bunun üzerine çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler Hidayet Ö'yü olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bir duvar arkasında zeytin ağacının altında kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Ö'nün Nuran Soydinç ' i öldürdükten sonra boğazını kesmek suretiyle intihara kalkışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayı duyan yakınları Nuran Soydinç ' in evine akın ederken oğlu ve kızı sinir krizi geçirdi.

Nuran Soydinç ' in çocuklarının babası olan ilk eşinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, bir süre önce ikinci eşinden de boşanmak için açtığı davanın devam ettiği bildirildi.

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