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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da müftülük binasında çıkan yangın korkuttu İzle

Antalya’da müftülük binasında çıkan yangın korkuttu İzle

-Yangın söndürme çalışmaları

Ders Çalış Polis Ekipleri Öğrenciler Elektrik Kontağı Eve Dönüş 

--İtfaiye araçları vb detay
--İlçe Müftüsü Recep Balaban Yangının çıktığı lojmanın balkonundaki görüntüsü
--Kuran Kursu öğrencileri detay
--Öğrencilerin ders çalışması
--detaylar

( ANTALYA )- Yangın söndürülürken bahçede ders çalışmaya devam ettiler ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde müftülük binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında binada Kuran Kursu eğitimi gören 21 öğrenci, bahçede yangının söndürülmesini beklerken ders çalışmaya devam etti. Yangın, Yeni Mahalle 421 sokakta bulunan Kemer İlçe Müdürlüğü’nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müftülük kompleksinin lojman bölümünde, prize ara kablo ile mini fırın bağlanması nedeniyle, ara kablolardan yayılan elektrik aleve dönüşerek bir koltuğu tutuşturdu. Olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
Müftülük çalışanları ve gelen itfaiye ekibi binada öğrenim gören Kuran Kursu öğrencilerini ve lojmandakileri bahçeye çıkararak, soğutma çalışması yaptı. Söndürme çalışmaları sırasında ders çalışmaya devam eden öğrenciler ise, daha sonra yurda yerleştirildi. (HFV-
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