Annesinin mezarı başında ölü bulundu



Ayrıca Eldutar ' ın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Mezarlıkta yapılan incelemelerin ardından Fikret Eldutar Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ( ST-)

