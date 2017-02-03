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3 Şubat 2017 Cuma günü yayınlandı
Annesinin kucağından düşen bebek öldü İzle

Annesinin kucağından düşen bebek öldü İzle

Dehşete düşüren görüntülerin adresi Özbekistan. Bebeğiyle birlikte bir alışveriş merkezine giden kadın, yürüyen merdivenlere bindi.

Özbekistan Yürüyen Merdiven Alışveriş Merkezi 


Elbisesini merdivenlere kaptıran kadın dengesini kaybedince kucağındaki bebeği yaklaşık 12 metre yüksekten düşerek beton zemine çakıldı.

Talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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