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30 Kasım 2016 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Keçiören'de korkunç kaza! Otobüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı

Ankara Keçiören'de korkunç kaza! Otobüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı

Başkent ' te belediye otobüsü ile hafriyat kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu, otobüste bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçları içerisinde sıkışan otobüs ve kamyon sürücüleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Trafik Kazası Otobüs Kazası Belediye Otobüsü Bağlum Başkent 


Kaza Keçiören ' de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 06 DT 1129 hafriyat kamyonu ile 06 BS 9562 belediye otobüsü, Bağlum Gülen Caddesi üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, otobüs içince bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sev edildi. Otobüste içerisindeki 9 hafif yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Şoför mahallinde sıkışan otobüs ve kamyon şoförleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yaralı olarak kurtarıldı ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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