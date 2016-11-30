Ankara Keçiören'de korkunç kaza! Otobüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı



Kaza Keçiören ' de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 06 DT 1129 hafriyat kamyonu ile 06 BS 9562 belediye otobüsü, Bağlum Gülen Caddesi üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, otobüs içince bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sev edildi. Otobüste içerisindeki 9 hafif yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.



Şoför mahallinde sıkışan otobüs ve kamyon şoförleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yaralı olarak kurtarıldı ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

