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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde ‘Bayrak’ protestosu

Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde ‘Bayrak’ protestosu

Ankara ' da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, meydana gelen ' Bayrak ' krizi ile ilgili protesto gösterisinde bulundu. Ankara ' da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, yaşanan ' Bayrak ' krizi ile ilgili Yunanistan ' ı ve Yunan Milletvekilini protesto etti. Elçilik binası önünde İstiklal Marşı okuyarak yaşanan olayı protesto eden grup, bir süre sonra dağıldı.

Protesto Kalaba Nani 

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