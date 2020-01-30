Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde ‘Bayrak’ protestosu
Ankara ' da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, meydana gelen ' Bayrak ' krizi ile ilgili protesto gösterisinde bulundu. Ankara ' da Yunanistan Büyükelçiliği önüne gelerek toplanan bir grup, yaşanan ' Bayrak ' krizi ile ilgili Yunanistan ' ı ve Yunan Milletvekilini protesto etti. Elçilik binası önünde İstiklal Marşı okuyarak yaşanan olayı protesto eden grup, bir süre sonra dağıldı.
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