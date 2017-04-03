Ankara'da silah saldırı



Saldırı sonucunda 1'i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırıda, Erkan G., Sevinç K., Hüseyin K., Hasan E. ve Enver G.'nin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



17 BOŞ KOVAN BULUNDU



Olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının gerçekleştiği alanda yaptığı çalışmalarda 17 adet boş kovan bulundu. Öte yandan, mermilerden bazılarının bir araca isabet ettiği görüldü.

