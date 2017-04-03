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3 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da silah saldırı

Ankara'da silah saldırı

Olay, saat 19.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş etmeye başladı.

Silahlı Kavga Yıldırım Beyazıt Silahlı Saldırı 


Saldırı sonucunda 1'i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırıda, Erkan G., Sevinç K., Hüseyin K., Hasan E. ve Enver G.'nin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

17 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının gerçekleştiği alanda yaptığı çalışmalarda 17 adet boş kovan bulundu. Öte yandan, mermilerden bazılarının bir araca isabet ettiği görüldü.
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