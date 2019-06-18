Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara’da sel suları önüne gelen otomobili ve çöp konteynırını böyle sürükledi

Ankara’da sel suları önüne gelen otomobili ve çöp konteynırını böyle sürükledi

Ankara ' da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankara ' da akşam saatlerde şiddetini arttıran yağmur sele yol açtı. Sel sularına kapılan otomobiller ve çöp konteynırları cadde ve sokaklarda sürüklendi. Sürüklenen çöp konteynırlarından birisi seyir halindeki otomobilin arkasına çarparken, diğer bir konteynır ise bir vatandaş tarafından otomobile çarpmadan son anda engellendi. Çankaya ilçesi Dikmen semtinde ise bir binanın istinat duvarı, sel sularının etkisiyle otomobillerin üzerine çöktü. Mamak ilçesinde otomobili selin içinde kalan vatandaş, otomobilini kurtarmaya çalışırken dizlerine kadar suya gömüldü. Sel sularından etkilenen vatandaşlar, otomobilleriyle suların doldurduğu alt geçitler ve caddelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazıları belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Mahsur Kaldı İstinat Duvarı 

İlgili Foto Galeriler
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı