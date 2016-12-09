Ankara'da saç saça kadın kavgası!



Ankara Ulus ' ta meydana gelen olayda, iki kadının önce tartıştıkları daha sonra da kavgaya tutuştukları cep telefonu kamerasına yansıdı.



Birbirlerine küfür ve hakaret eden kadınların saç saça baş başa kavgasını çevreden geçen vatandaşlar araya girerek ayırt etti. Kadınlar daha sonra ayrılarak olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

