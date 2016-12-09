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9 Aralık 2016 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da saç saça kadın kavgası!
Ankara ' da aralarında tartışma çıkan iki kadın cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara Ulus ' ta meydana gelen olayda, iki kadının önce tartıştıkları daha sonra da kavgaya tutuştukları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Birbirlerine küfür ve hakaret eden kadınların saç saça baş başa kavgasını çevreden geçen vatandaşlar araya girerek ayırt etti. Kadınlar daha sonra ayrılarak olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.