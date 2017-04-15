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15 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara'da polise uzun namlulu silahlarla saldırı!

Ankara'da polise uzun namlulu silahlarla saldırı!

Ankara ' da yüzleri kar maskeli çok sayıda kişi polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 


Olay saat 04.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yüzleri kar maskeli çok sayıda uyuşturucu satıcısı şahıs, Kale Mahallesi Çay Sokak'ta Altındağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şahıslar mahallenin ara sokaklarına kaçarak izini kaybettirdi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Zıhlı araçlarla mahalleye giren polis ekipleri, şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevredeki boş kovanları topladı. Kale Mahallesi'nin tüm çıkış noktaları polis ekiplerince kapatıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
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