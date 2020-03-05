Ankara’da okul bahçesine kamyonet uçtu: 3 yaralı

Ankara ' da yokuş inerken freni boşalan kağıt yüklü kamyonetin okul bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara ' nın Çankaya ilçesi Dikmen mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara ' nın Çankaya İlçesi Dikmen Mahallesi 988. sokaktaki yokuştan aşağı inen kağıt yüklü 58 BM 567 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ' nin duvarına çarpıp okul bahçesine düştü. Kazada kamyonette bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonetin bahçeden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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