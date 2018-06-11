Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Çankaya ilçesinde bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangında bir kişi yaralandı. Oluşan patlama sonucu binanın dış duvarları yıkıldı.

Mahsur Kaldı Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Olay akşam saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç mahallesi 931. caddede bir apartmanın son katına yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın en üst katında bulunan dairede Erkan Ö. mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Erkan Ö. yangın yerinden kurtarıldı. Kurtarılan Erkan Ö. hafif yanıklarının olduğu tespit edilen yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilip söndürüldü. Yangın, polis ekiplerince geniş çapta inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı