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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Anahtarlığın içinden çıkan polisi şaşkına çevirdi Haberi

Anahtarlığın içinden çıkan polisi şaşkına çevirdi Haberi

ANAHTAR İÇİNE SAKLANMIŞ TERAZİ

Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-UYUŞTURUCU DETAY
-UYUŞTURUCUNUN ANAHTARLIK İLE TARTILMASI
-DETAY
-ŞAHISLARIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI
-EMNİYET DETAY

( BURSA )- "Adaletin bu mu?" diye basın mensuplarına saldırdı BURSA

- Bursa'da düzenlenen baskında araba anahtarına gizlenmiş hassas teraziyi gören polisler şaşkına döndü. Adliyeye sevk edilen uyuşturucu tacirleri "Adaletin bu mu?" diye basın mensuplarına saldırdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri whatsapp hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Uyuşturucu tacirliği yapan şahısları takibe alan ekipler, belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 40 gram esrar, bir miktar ecstasy hap, bir miktar afyon sakızı ele geçirildi. Araba anahtarına gizlenmiş hassas teraziyi gören polis ekipleri ise gözlerine inanamadı. Gözaltına alınan G.Ö., M.P., S.T., M.G., K.G., H.V. ve E.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen ve anahtar içine terazi yerleştiren şahıslardan bir tanesi ise basın mensuplarına "Adaletin bu mu?" diye tepki göstererek saldırdı.
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