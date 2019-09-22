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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kamerada

Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kamerada

Beylikdüzü ' nde motosikletli polis ekibi, yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyan arabayı aksiyon filmlerini aratmayan operasyonla yakaladı. Polis ekiplerinin “dur ihtarına” uymayıp kaçan şüpheli, lastiklerine ateş açılarak durdurulurken, yaşanan kovalamaca anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Aksiyon filmlerini aratmayan olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosikletli polis ekipleri, rutin devriyeleri sırasında şüphelendikleri bir arabayı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile motosikletli polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri arabayı durdurmak için lastiklere ateş açtı. Vatandaşlar ise zanlıyı durdurmak için arabanın önüne atladı. Şüpheli aracı hem vatandaşların, hemde polislerin üzerine sürdü Polis ekiplerinin ve vatandaşların yakalama çalışmaları sırasında şüpheli Zafer A. (29) lastiği patlak araç ile tekrar kaçmak isterken vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada polis ekipleri aracın kapısını açarak şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Vatandaşlar şüpheliyi linç etmek istedi Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Tam bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheliyi linç etmek istedi. Zor anlar yaşayan polis ekipler vatandaşları uzaklaştırarak şüpheliyi polis merkezine götürdü. Araçtan uyuşturucu madde ve para ele geçirildi Şüpheliyi polis merkezine götürülürken, polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde 45 adet küçük şeffaf kilitli poşetlerde 110,7 gram skunk maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 19 bin 850 TL ile 50 dolar para ele geçirildi. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kamerada Beylikdüzü ' nde polis ve uyuşturucu ticareti yapan şüpheli arasında yaşanan kovalamaca ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisin şüpheliyi durdurmaya çalıştığı ve şüphelinin aracı vatandaşların ve polislerine üzerine sürdüğü, sonrasında ise şahsın alınarak uzaklaştırıldığı görülüyor.
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