Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alevlerin arasında kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı İzle

Alevlerin arasında kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı İzle

Büyükçekmece ' de bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 'Oğluş' ismini verdiği kedisinin öldüğünü zanneden Ozan Çetin gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri yoğun dumanlar arasından ' Oğluş ' isimli kediyi kurtarıp sahibine teslim etti. Ozan Çetin kedisini yanından ayırmazken, yangın nedeniyle mahalle sakinleri soağa döküldü. Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce, bütün binayı dumanlar sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur akalan bina sakinlerini kurtardı. İtfaiye ekiplerine evde kedisinin dumandan etkilenip ölmüş olabileceğini söyleyen Çetin, yardım istedi. Veterinerlik fakültesi öğrencisi Ozan Çetin, kedisi için bina önünde gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri yoğun dumana aldırış etmeden tekrardan binanın içine girip kediyi kurtardı. Kedisinin yaşadığını gören Çetin şok geçirdi. Çıplak ayaklarıyla kedisini taşıma çantasına koyan veterinerlik öğrencisi uzun bir süre kendine gelemedi. O sırada bölgeden geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, gelip olay ile ilgili bilgi aldı. Ozan Çetin ve ' Oğluş ' isimli kedinin sağlık durumlarıyla ilgilenen Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik İşleri ekiplerinin kedi ile ilgilenmesini istedi. Olay yerine gelen Veterinerlik İşleri ekibi kedinin ilk kontrollerini yaptı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ekipler, kediyi sahibi Çetin ' e teslim etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokaklara dökülürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

Fakülte Akalan Hasar Tespit Trol 

İlgili Foto Galeriler
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı