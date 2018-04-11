Aksaray’da sulama kanalına düşen genç kayboldu Haberi

-Vatandaşların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Sulama kanalı

-Detay

-Kayıp çocuğun fotoğrafı



( AKSARAY ) - AKSARAY



- Aksaray'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına 16 yaşındaki genç kayboldu. Olay, Kalanlar Mahallesinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), poşetteki ekmeği almak için kalktığı sırada aniden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ayhan Ermiş'in sesini duyan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve polisle birlikte Ayhan Ermiş'i bulmak için 15 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Haberi alarak polis merkezine gelen gencin yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, akıntı hızının düşürülmesi için Mamasın Barajından suyun kesildiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor. (YC-AH-

