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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da sulama kanalına düşen genç kayboldu Haberi

Aksaray’da sulama kanalına düşen genç kayboldu Haberi

AFAD arama çalışmaları

Polis Polis Merkezi Bild Gesi Sulama Kanalı 

-Vatandaşların görüntüsü
-Ekiplerin çalışması
-Sulama kanalı
-Detay
-Kayıp çocuğun fotoğrafı

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray'da arkadaşlarıyla piknik yaptıkları alanda sulama kanalına 16 yaşındaki genç kayboldu. Olay, Kalanlar Mahallesinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), poşetteki ekmeği almak için kalktığı sırada aniden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ayhan Ermiş'in sesini duyan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve polisle birlikte Ayhan Ermiş'i bulmak için 15 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Haberi alarak polis merkezine gelen gencin yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, akıntı hızının düşürülmesi için Mamasın Barajından suyun kesildiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor. (YC-AH-
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