Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı

Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı, sürücü yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı. Olay, Ankara ' nın Mamak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre N.G (69) isimli vatandaş otomobiline gaz aldı. Ardından N.G aynı akaryakıt istasyonunun lastik hava basıncı aletinin olduğu noktaya aracını park etti. Araç bulunduğu yerde bir süre sonra patladı. Patlamanın, aracın içerisine gaz sızmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan N.G ' nin Ankara Hastanesi Acil Servisi ' ne kaldırıldığı bildirildi.

Gaz Sızması Karya Bild Akaryakıt İstasyonu 


loading...
İlgili Foto Galeriler
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı