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19 Ekim 2017 Perşembe günü yayınlandı
AK Partili İsme Silahlı Saldırı!

AK Partili İsme Silahlı Saldırı!

Balıkesir'in Havran Belediyesi AK Parti meclis üyesi Kılıç, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Acil Servis Silahlı Saldırı Ak Parti 112 Acil Servis 


Balıkesir'in Havran Belediyesi AK Parti meclis üyesi, Edremit Madeni Sanatkarlar ve Elektrikçiler Odası Genel Sekreteri Turgay Kılıç, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgay Kılıç, Edremit ilçesinde Madeni Sanatkarlar ve Elektrikçiler Odasındaki meaisini bitirip otomobilinin yanına geldiği sırada Erkan D. ile karşılaştı.

Tabancayla bir el ateş ederek Kılıç'ı bacağından yaralayan şüpheli Erkan D, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılıç'ı Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kılıç, Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Polise teslim olan şüpheli Erkan D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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