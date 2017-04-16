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16 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
AK Partili ilçe başkanına silahlı saldırı

AK Partili ilçe başkanına silahlı saldırı

Referandum için ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler silahlarla saldırdı. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, farklı bir köyde çalışma yaparken o sırada araçta bulunan üç yakını yaylım ateşine maruz kaldı.

Silahlı Saldırı Referandum 


İBRAHİM VANLI'NIN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

İlçe başkanı Vanlı'nın araçtaki yeğeni Adnan Vanlı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 kişi de yaralandı.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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