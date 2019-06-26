Aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı Haberi



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa ' nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kasabasında yaşandı. 2 kişinin öldüğü olay sonrası aralarında husumet bulunan Karaçizmeli ve Atlı aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada biri ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa ' daki hastanelere kaldırdı. Kavgada tarafların birbirlerine ait iş yerleri ve evleri de ateşe verdikleri öğrenildi. Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı Olay sonrası Şanlıurfa Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ' İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada biri ağır olmak üzere toplam 7 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ' denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

