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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Aile şoktan çıkamadı! Yaşadığını bildikleri kızları defnedilince... İzle

Aile şoktan çıkamadı! Yaşadığını bildikleri kızları defnedilince... İzle

İstanbul Beşiktaş ' ta 9 Haziran ' da 3 ' ü çocuk 4 kişinin öldüğü trafik kazasından günler sonra öldüğü zannedilen 9 yaşındaki Hirahur ' un yaşadığı, yaşadığı zannedilen 9 yaşındaki Gülnur ' un ise öldüğünün anlaşıldığı olayın şokunu aileler henüz atlatamadı. Dede Fetullah Akçil, “Aile olarak biz sevinç içerisinde olmadık. İkisi de benim torunum” dedi.

İstanbul Beşiktaş Beşiktaş 

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