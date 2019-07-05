Aile şoktan çıkamadı! Yaşadığını bildikleri kızları defnedilince... Haberi
İstanbul Beşiktaş ' ta 9 Haziran ' da 3 ' ü çocuk 4 kişinin öldüğü trafik kazasından günler sonra öldüğü zannedilen 9 yaşındaki Hirahur ' un yaşadığı, yaşadığı zannedilen 9 yaşındaki Gülnur ' un ise öldüğünün anlaşıldığı olayın şokunu aileler henüz atlatamadı. Dede Fetullah Akçil, “Aile olarak biz sevinç içerisinde olmadık. İkisi de benim torunum” dedi.
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