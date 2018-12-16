Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeyi ayağa kaldırdı, korkan kedi saatlerce mahsur kaldığı ağaçtan kendi indi Haberi

-itfaiye ekibinin gelmesi

-itfaiyenin ağaca uzanması

-kedinin korkarak kendi başına inmesi



( BURSA )- İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu BURSA



- Bursa'da çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyeyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri küçük kediyi kurtarmaya çalışırken korkan kedi saatlerce mahsur kaldığı ağaçtan kendi başına indi. Olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi fark eden esnaf Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak konuyla ilgili bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu yeri gördükten sonra merdivenli kurtarma aracı yardımıyla kedinin yanına uzandı. Bir itfaiye erinin kendisine uzandığını görüp korkan kedi yakalanmamak için saatlerce mahsur kaldığı ağaçtan kendi başına indi. Korktuğu için kaçan kurtulan kedinin o halleri ise etraftaki vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

