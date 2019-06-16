Afyonkarahisar'da 'İki Afganlının Hollanda uyruklu turist kadına tecavüz' iddiası



Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma yapmaya başladı.

Ekipler, drone ve özel köpeklerle yaptıkları araştırma sonucu şahısların saklandığı yeri tespit etti. Jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan Afganistan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26) isimli şahısların bölgede çoban olarak çalıştıkları öğrenildi. Verdikleri ifadede suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi.

