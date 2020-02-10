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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama İzle

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama İzle

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Adli Kontrol Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Operasyonu Irak 

-Adliyeye götürülmesi
-Önde kadınların görüntüsü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişiden 3'ü tutuklandı ADANA

- Adana'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet, Mirzaçelebi, Tellidere ve Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye adlandırılan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak adreslere baskın yaptı. Baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen 2'si kadın 7 zanlı yakaladı. Polis yaptığı aramada 1 kilo 20 gram esrar, 564 gram bonzai ve 76 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularından ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Murat Ü. (34), Mehmet K. (57) ve Kadri K. (50) tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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