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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Adana’da otomobil sele kapıldı

Adana’da otomobil sele kapıldı

Adana ' da otomobil içerisinde sele kapılan 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken sağanak yağış yüzünden oluşan sele kapıldı. Durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla selden kurtulurken 2 kişi de itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Otomobilden kurtarılan bir kişi, ' Hapishaneden çıktım. Arabayla geliyordum. Araba selden durdu. Çalışmadı, sonra akıntıya kapıldı. Araçta 5 kişiydik” dedi.

Polis Hastane Sağanak Yağış Bild Gesi 


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