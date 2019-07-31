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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu İzle

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu İzle

Polisin evin deposuna girmesi

Hamzalı Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 

-Kaçak yakıtları bulması
-Tankı bulması
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA ) -- Operasyonda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ADANA

- Adana'da yapılan operasyonunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine adrese baskın yaptı. Bir evin deposunda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis R.K. isimli zanlıyı ise gözaltına aldı. Zanlı emniyette sorgulanırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta ise imha edilmek üzere el konuldu. (FKE-
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