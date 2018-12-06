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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Açlık grevi 40 gözaltıyla son buldu Haberi

Açlık grevi 40 gözaltıyla son buldu Haberi

parti binası

Polis Grev Açlık Grevi 

-çevredeki çok sayıda polis
-parti binasına giren polisler
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) - Açlık grevi polisin operasyonuyla son buldu - Açlık grevi yapan HDP ve DBP’lilere operasyon: 40 gözaltı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek amacıyla 3 gün önce başlatılan açlık grevi polisin operasyonuyla son buldu. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisinin (DBP) üst düzey il yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da aralarında HDP ve DBP üst düzey il yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, 29 gündür cezaevinde açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek amacıyla açlık grevi başlattı. DBP Şanlıurfa İl Başkanlığında 3 gün önce başlatılan açlık grevi, bugün polisin operasyonuyla son buldu. DBP Şanlıurfa İl Başkanlığına gelen çok sayıda polis, aralarında her iki partinin üst düzey il yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürürken parti binasında ise arama yaptı.
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