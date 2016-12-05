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5 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan yaşlı adam gazetecilere saldırdı

8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan yaşlı adam gazetecilere saldırdı

Adana'da 8 yaşındaki kız çocuğuna 1 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının artması üzerine okullarda rehber öğretmenleri bu tür olayların önüne geçmek için öğrenciler ile birebir görüşüyor.
Adana'da da bir ilkokulda rehber öğretmen, içine kapanık olan ve davranış bozukluğu tespit ettiği öğrenciler ile görüştü.

Bu görüşmeler sırasında 3. sınıf öğrencisi F.A, 2. sınıftayken annesinin dayısının kendisini okula gelip aldığını ' tesbihim evde kalmış gel onu almaya gidelim ' diyerek eve götürüp bütün kıyafetlerini çıkardığını ve cinsel istismarda bulunduğunu daha sonrada 5 lira verip ' al bununla döner yersin ' dediğini, bu olayın 6-7 kez olduğunu, korktuğu için kimseye bir şey anlatamadığını söyledi.

Bunun üzerine rehber öğretmen olayı polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile polis merkezi ekipleri Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi'ndeki aileye durumu bildirdi.
Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de çocuk için psikolog yönlendirdi. Psikologun görüştüğü kız çocuğu ailesinden alınarak Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Polis kısa sürede şüpheli Ş.K.'yı (56) gözaltına aldı. Ş.K. polis merkezine getirilerek sorguya alındı. Ancak Ş.K. kız çocuğunun iftira attığını suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Bu arada, kız çocuğunun babası M.A.'da ' Ş.K. bunu yapmaz ben inanmıyorum ' diyerek şikayetçi olmadı.

Ancak Ş.K. ' cinsel istismar ' suçundan adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırıp küfür eden Ş.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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