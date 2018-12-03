7 katlı binanın iskelesinde ölüme meydan okudular Haberi

--İşçilerin güvenlik önlemsiz iskele üzerinde dolaşmasından görüntü --İşçilerin üzerindeyken iskeleyi sökmesinden görüntü --Detay görüntüler
( ANTALYA )- Alanya’da inşaat işçilerinin 'pes' dedirten görüntüleri ANTALYA
- Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden 7 katlı bir inşaatın dış cephesine kurulan iskele üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan kontrolsüz bir şekilde çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. İşçilerin üzerindeyken iskeleyi sökmesi ise 'yok artık' dedirtti. Kadıpaşa Mahallesi’ndeki yapımı devam eden 7 katlı bir binada, dış cephesine kurulan inşaat iskelesi üzerinde çalışan 4 işçi, korkuya neden oldu. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan ve iskele demirinin üzerinde rahatlıkla çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerinin iskelenin üzerindeyken monte yerlerinde sökmesi ise 'yok artık' dedirtti. İşçilerin ölüme meydan okuduğu o anları gören vatandaşlar şaşkına döndü. İşçilerin güvenliksiz bir şekilde çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (EA-
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