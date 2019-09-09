Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı

4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı

Bolu ' da unlu mamuller taşıyan 4 metre yüksekliğindeki kamyon, 3 metrelik alt geçitten geçmek istediği sırada sıkıştı. Alt geçitte sıkışan kamyon, kasasının üst kısmı parçalanarak geri geri çıkarıldı. Olay, Umutkent Mahallesi ' nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, unlu mamuller taşıyan Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halindeyken 3 metre yükseklikteki Kürkçüler alt geçidinden geçti sırada sıkıştı. Sürücü Can ' ın yara almadan kurtulduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla, alt geçide sıkışan kamyon, sürücüsü tarafından çıkarıldı. Kamyonun çıkarıldığı sırada parçalanan kasası kullanılamaz hale geldi. (FC-GY

Polis Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı