4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı İzle

-adliyeden detaylar

-evrakların adliyeye getirilmesi



( YALOVA -HD) YALOVA



- Yalova polisi tarafından 4 ayrı şehirde yapılan operasyonlarda 13 zehir taciri gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah erken saatlerinde Yalova, Bursa, Gaziantep ve İstanbul illerinde 17 değişik noktaya eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile Yalova’dan T.T, H.T, M.K, S.O, R.C, C.B, Ş.K ve H.A ile Bursa'da T.C, P.C. ve C.P, İstanbul'da E.D ve Gaziantep'te A.S adlı 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 2 adet hassas terazi, 327 gram metamfetamin, 30.50 gram esrar, 3.03 gram skunk, 5 adet ruhsatsız tabanca, 22 mermisi, 3 av tüfeği, 57 fişek, 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan şahıslar tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi.

