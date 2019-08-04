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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
4,795 milyon euroluk vurgunda lüks yaşam sonları oldu İzle

4,795 milyon euroluk vurgunda lüks yaşam sonları oldu İzle

Adana ' da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci ' nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B. ' nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.

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