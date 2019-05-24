3 kuşak hırsız aile yakalandı Haberi



Operasyonda Y.U (79), E.U (79) ile bunların çocukları olan G.U (35) ve İ.U (38) ile torunları E.U(13) yakalandı. Şahısların evlerinde ise mini bir cephanelik çıktı. Yapılan aramada 6 adet çeşitli çap ve markada tabanca, 1 adet av tüfeği, tabanca şarjörleri, 471 adet mermi, televizyonlar, bahçe malzemeleri, jeneratör, 100 bin TL değerinde altın ve takı, 18 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan 3 ' ünün ise emekli bir savcı, emekli avukat ve emekli bir polisin evlerinden çalındığı belirlendi. Soruşturmada 79 yaşındaki E.U adlı kadının üzerinde kayıtlı 7 adet araç eşi, Y.U ' nun üzerine kayıtlı lüks bir jeep olduğu da tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edilen aile emniyetten adliyeye sevkleri esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da hakaret edip tükürdüler. Hırsızlık zanlılarının evlere giriş çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı. (SÇ-SD

