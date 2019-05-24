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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
3 kuşak hırsız aile yakalandı Haberi

3 kuşak hırsız aile yakalandı Haberi

Yalova ' nın Çiftlikköy ilçesinde aynı aileden 5 kişi hırsızlık şüphelisi olarak yakalandı. Yapılan inceleme de dededen toruna 3 kuşağın hırsızlık yaptığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Yalova ' nın Çiftlikköy ilçesi Emniyet Müdürlüğü ilçede yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. İlk olarak güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis şahısların eşkallerini tespit etti. Ardından ilçedeki 2 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Televizyon Güvenlik Kamerası Cephanelik Hırsız Basın Mensupları 


Operasyonda Y.U (79), E.U (79) ile bunların çocukları olan G.U (35) ve İ.U (38) ile torunları E.U(13) yakalandı. Şahısların evlerinde ise mini bir cephanelik çıktı. Yapılan aramada 6 adet çeşitli çap ve markada tabanca, 1 adet av tüfeği, tabanca şarjörleri, 471 adet mermi, televizyonlar, bahçe malzemeleri, jeneratör, 100 bin TL değerinde altın ve takı, 18 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan 3 ' ünün ise emekli bir savcı, emekli avukat ve emekli bir polisin evlerinden çalındığı belirlendi. Soruşturmada 79 yaşındaki E.U adlı kadının üzerinde kayıtlı 7 adet araç eşi, Y.U ' nun üzerine kayıtlı lüks bir jeep olduğu da tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edilen aile emniyetten adliyeye sevkleri esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da hakaret edip tükürdüler. Hırsızlık zanlılarının evlere giriş çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı. (SÇ-SD
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