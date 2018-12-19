3 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu



Köy muhtarı Ali Uysal, yapılan arama tarama çalışmaları sırasında ilk aşamada iki ev arasına bakılmadığını belirterek, “Yaşlı kadının cesedine bugün akşam itibarı ile evine 50 metre mesafede, bir ev ile kömürlük olarak kullanılan bina arasındaki boşlukta bulundu” dedi.

Uysal, Jandarma ekipleri tarafından bulunan Bozkurt'un cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderileceğini söyledi.





