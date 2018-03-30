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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
26 bin kez ByLock'a giren FETÖ'nün kadın yapılanması bölge sorumlusu tutuklandı Haberi

26 bin kez ByLock'a giren FETÖ'nün kadın yapılanması bölge sorumlusu tutuklandı Haberi

-ARŞİV-

Akalan Öğretmen Kullar Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Samsun İl Emniyet Müdürlüğü detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen ve ByLock'a toplam 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum illerinin kadın yapılanması bölge sorumlusu olduğu iddia edilen öğretmen Yurdagül K. (35) ile örgütün okullarında görev yapan kocası Süleyman K., Amasya polisi tarafından saklandıkları gaybubet evinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve her ikisinde de örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edilen şüpheliler, Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. Süleyman K.'nin polisteki sorgusu devam ederken, örgütün içinde "Gülnur" kod adı ile faaliyet gösterdiği ileri sürülen Yurdagül K.'nin 2 ayrı telefonunda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock yüklü olduğu ve ByLock'a da bir telefonundan 5 bin 684 kez, diğer telefonundan da 20 bin 490 kez olmak üzere toplam 26 bin 174 giriş yaptığı ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yurdagül K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yurdagül Y., mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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