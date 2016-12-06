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6 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
17 yaşındaki genci öldüren tekme

17 yaşındaki genci öldüren tekme

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saçlı Kasap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbirini tanımayan iki genç grup bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Acil Servis 112 Acil Servis 


Kavgada buzdolabı tamircisi 17 yaşındaki Burak Kenan kalbine aldığı tekme darbesiyle, yanında bulunan arkadaşı M.E.A. (15) de yine aldığı darbeler sonucu yaralandı. Baygınlık geçiren Burak Kenan'ın fenalaştığını fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan gencin kalbinin durduğu anlaşıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılarak kalbi çalıştırılan genç, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ikinci kez kalbi duran Burak Kenan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı M.E.A. ise hastanede tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalayarak, kavgaya karıştığı belirlenen R.E.Z. (16) ve M.T. Konya Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.E.Z. tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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