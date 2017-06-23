17 yaşındaki genç kız AVM’de intihar etti



Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu bir alışveriş merkezinin 4. katından atlayarak intihar etti.



Alınan bilgiye göre, olay Antakya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki İpek G. bayram alışverişi için geldiği alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki terasta yemek yediği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda sinirlenen 17 yaşındaki genç kız, yerinden aniden kalkarak, 4'üncü kattan aşağı atladı.



Başı üzerine düşerek ağır yaralanan İpek G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Polis kız çocuğunun tartıştığı genci polis merkezine götürüldü.

