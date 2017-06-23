Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2017 Cuma günü yayınlandı
17 yaşındaki genç kız AVM’de intihar etti

17 yaşındaki genç kız AVM’de intihar etti

Hatay'da bir alışveriş merkezinin 4 ' üncü katından atlayan 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Antakya İntihar Girişimi 


Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu bir alışveriş merkezinin 4. katından atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, olay Antakya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki İpek G. bayram alışverişi için geldiği alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki terasta yemek yediği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda sinirlenen 17 yaşındaki genç kız, yerinden aniden kalkarak, 4'üncü kattan aşağı atladı.

Başı üzerine düşerek ağır yaralanan İpek G'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis kız çocuğunun tartıştığı genci polis merkezine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Antakya Künefesi Avrupa'da Tescil PeşindeAntakya Künefesi Avrupa'da Tescil Peşinde
Takla Atan Otomobildeki Üç Yaşındaki Çocuk ÖldüTakla Atan Otomobildeki Üç Yaşındaki Çocuk Öldü
Sakarya'da Havuzda Elektrik Faciası: 5 ÖlüSakarya'da Havuzda Elektrik Faciası: 5 Ölü
Ağlayan Bebeğini Boğarak ÖldürdüAğlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü
Yeraltı Dünyasının Ünlü İsmi YakalandıYeraltı Dünyasının Ünlü İsmi Yakalandı
Uyuşturucu Satıcısı Olduğu İddia Edilen Kişiye Etek GiydirdilerUyuşturucu Satıcısı Olduğu İddia Edilen Kişiye Etek Giydirdiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı