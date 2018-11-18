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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- 15 aylık bebeğini öldüren anne gözyaşlarına boğuldu Haberi

- 15 aylık bebeğini öldüren anne gözyaşlarına boğuldu Haberi

Aysel Yıldırım'ın adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Psikoloji Resmi Nikah Genç Kadın Basın Mensupları 

-Adli tıpa alınması
-Soru sorulunca ağlaması
-Adli tıptın çıkartılması
-Soru sorulunca ağlaması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da 15 aylık bebeğini döverek öldürdüğü ileri sürülen genç kadın adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana'da 15 aylık bebeğini döverek öldürdüğü ileri sürülen genç kadın adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Aysel Y. (23) iki yıl önce resmi nikah olmadan evlendiği İlhami Korkmaz'dan (48) dünyaya gelen 15 aylık Emine Korkmaz'ı döverek öldürdüğü için gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerek sorguya alınan genç kadının, cinayeti eşinin eve gelmeyip kendilerine bakmamasından dolayı psikolojisi bozulduğu için işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Genç kadın ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarının "bebeğini neden öldürdün" diye sorduğu Aysel Y. gözyaşlarına boğuldu. Sağlık kontrolünün ardından genç kadın adliyeye götürülürken de gözyaşlarını tutamadı. Genç kadının 20 günlük İlhami Korkmaz isimli bebeğine de devlet sahip çıkarak Sevgi Evlerine yerleştirdi. 15 aylık Emine bebek ise babası tarafından morgtan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.
(FKE-
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