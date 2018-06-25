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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Sultangazi 'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki bir çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen R. Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmanpaşa Cinsel Taciz Kız Çocuğu Cep Telefonu Polis Ekipleri 


İddiaya göre; Gazi Mahallesi'nde 9 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda 12 yaşındaki H.E isimli kız çocuğu evde yalnız olduğu sırada kapısına gelen eski komşu R.Y., tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Olay sırasında zorla eve girmeye çalışan R.Y.'yi ve tacizlerini cep telefonuna kaydeden çocuk durumu annesine bildirince, şikayet üzerine polis ekipleri R.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıplara karışan R.Y. ' nin bulunması için özel ekip kurdu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip olayın yaşandığı mahallede, zanlının gidebileceği muhtemel yerleri ve görüşebileceği yakın çevresini takibe aldı. Kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı ev tespit edilen R.Y. 23 Haziran Cumartesi günü düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli ilk ifadesinde “Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum ' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen R.Y., ' cinsel taciz ' suçuyla tutuklandı.
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