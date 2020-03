Virüste can kaybı 3 bin 800'ü geçti

Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Bulgaristan'a da sıçradı. İran'da ise hayatını kaydebenlerin sayısı 194'e çıktı. Bangladeş'te ilk kez Covid-19 vakasının görüldüğü bildirildi. İsrail ise yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattığını duyurdu. Irak'ta ise ölümcül virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Mısır ise ölümcül virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.



Corona virüs salgınında dünya genelinde ölü sayısı 3 bin 800'ü, vaka sayısı ise 110 bini geçti.



Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte22 kişi daha hayatını kaybett, can kaybı 3 bin 122'ye çıktı. 40 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3'ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 122'ye yükselirken, Covid-19 vakası da 80 bin 735'e ulaştı.



Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421'e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146'ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600'e yükseldi.



Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 114'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.



Ayrıca Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca 'ithal'olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67'ye yükseldi.



Bir komşuya daha sıçradı



Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Yunanistan, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın ardından Bulgaristan'a da sıçradı. Ülkede yeni tip corona virüs şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Covid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.



İran'da bir günde 49 kişi öldü



İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6 bin 566 oldu.



Irak'ta 6. ölüm



Irak Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.



Sağlık Bakanlığı sözcüsü Seyf el-Bedr de vaka sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.



Sınır kapıları kapatıldı



Irak Sınır Kapıları Kurumu, virüs ile mücadele kapsamında ülkenin İran'la arasındaki 5 kara sınır kapısının 15 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı. Kararın, Iraklılar dahil tüm yolcuların girişini kapsadığı kaydedildi.



Bağdat, salgın nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa, İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.



ABD'de can kaybı 21'e çıktı



ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.



Yetkililer, 18'i Washington, 2'si Florida ve biri California'da olmak üzere ülke genelinde Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını açıkladı.



Ülke genelinde 33 eyalette virüs tespit edilenlerin sayısı 512'ye ulaştı.



İtalya'da bir günde 133 ölüm



İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.



Hayat durma noktasında



Virüs nedeniyle şu ana kadar 366 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ise Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı.



Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, 'İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak.' diye konuştu.



Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.



Ölümcül corona virüs salgını nedeniyle İtalyan futbolu da durma noktasına geldi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A yönetiminin maçları seyircisiz oynatmak yerine ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini söyledi.



Bangladeş'te ilk vaka



Bangladeş'te ilk kez Covid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi



İsrail'den virüs önlemi



İsrail, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Öte yandan, Mısır, ülkede tedavi gören Alman uyruklu bir kişinin ölümcül corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.



Suudi Arabistan'da eğitime virüs engeli



Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu



Katif kenti karantina altında



Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, yeni tip corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına aldığını bildirdi.



Ayrıca 9 ülke ile uçak ve gemi seferleri askıya alındı. O ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'a olarak açıklandı.



Rusya'Da vaka sayısı 17'e yükseldi



Rusya'da 3 yeni corona virüs vakası tespit edildi.



Rusya'nın Moskova, Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3'ünün de İtalya'dan Rusya'ya geldikleri duyuruldu.



Rusya'da vaka sayısı 17'ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı.



Fransa'da vakalar artıyor



Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 yükseldi, vaka sayısı ise bin 126'ya çıktı.



Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vaka sayısının 73'e yükseldiğini açıkladı.



İspanya, Avrupa'da vakanın en çok görüldüğü 3. ülke



Corona virüs vakalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 7 artışla 17'ye ulaştığı İspanya, İtalya ve Fransa'nın ardından Avrupa'da en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke oldu.

İspanya'da yeni tip corona virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 600'ü aştı. Madrid özerk yönetimi, 8 ölüm ve 202 vaka ile ülkede Covid-19'un en fazla görüldüğü bölge oldu.



Sağlık Bakanlığı ve özerk yönetimler, özellikle yaşlıların evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemeleri uyarılarında bulundu.

Ülkedeki çok sayıda şirket, Covid-19'a karşı önlem amacıyla çalışanlarına evden çalışma izni verdiğini açıkladı. Ayrıca, kuzeydeki Rioja bölgesindeki Haro ilçesinin vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındığı da bildirildi.



Avrupa'da son durum



Öte yandan, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de Covid-19 bulaşanların sayısında artış sürdü. Şimdiye kadar Covid-19 teşhisi konulan hastalarda 2 ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı, 64 artışla 273'e çıktı.



İsviçre'de de 2'ye çıkan ölü sayısının yanı sıra toplam vakaların 332'ye ulaştığı bilgisi verildi. Portekiz'de vaka sayısı 21'e ulaşırken, hükümet özellikle kuzeydeki Porto kenti çevresindeki bazı okulların tatil edilmesi kararını aldı.

Covid-19 vakaları Almanya'da 847'ye, Belçika'da 200'e, Avusturya'da 99'a, Çekya'da 26'ya, Polonya'da 19'a, Macaristan'da 7'ye ve Slovakya'da 3'e yükseldi.



Katar'da 14 ülkeden gelen yolculara giriş yasağı



Katar, 14 ülkeden gelen tüm yolcuların geçici olarak ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.



Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi.



Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi.



Doğuş kilisesi pazar ayininde boş kaldı



İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle rahip ve kilisede ikamet eden din görevlilerinin dışında kimse katılmadı. Öte yandan, Filistin güvenlik güçleri salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla kontrol noktaları kurarak kente giriş-çıkışları kontrol etti.



Moldova'da ilk vaka



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.



Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.



Arjantin'de ilk ölüm



Arjantin'de de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin corona virüs nedeniyle öldüğü doğrulandı.



Çin'de son durum

Virüsün çıkış noktası Çin'de ise son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti, 40 yeni Covid-19 vakası saptandı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 119'a çıktı. Tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 735'e yükseldi.



Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 109'a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.



Diğer yandan Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca 'ithal'olarak adlandırılan vaka sayısı ise 67'ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.