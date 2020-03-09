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Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri yarın başlayacak

Milli Savunma Bakanlığından, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağı bildirildi.

Siyaset / 09 Mart 2020 Pazartesi 09:29
Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri yarın başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, '5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır.' ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma BakanlığıMoskovaToplantı

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