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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Siyaset / 09 Mart 2020 Pazartesi 10:15
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu.' ifadeleri yer aldı.

Terör ÖrgütüŞanlıurfa

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