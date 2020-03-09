USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,95 - 6,96

Merkel'den Türkiye hamlesi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Dünya / 09 Mart 2020 Pazartesi 19:49
Merkel'den Türkiye hamlesi!

Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİM'

Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatınadikkati çekerek, 'AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim.' dedi.Alman Şansölye, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, 'Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim.' diye konuştu.



3'LÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Merkel, bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzereAB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, '2020, 2015 değil.' diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.Merkel ayrıca, Suriye'deki savaş, Libya'daki kriz, Lübnan'daki gerilim ve deniz sınırlarındaki sorunlara AB'deki hiçbir ülkenin Yunanistan kadar yakın olmadığının altını çizerek, 'Yunanistan tam dayanışma ve desteği hak ediyor.' ifadesini kullandı.

MülteciCumhurbaşkanıYunanistanTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı